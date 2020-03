News

LM ,

Dobre wieści dla miłośników konsolowego grania, którzy nie stronią od taktycznych gier RPG. 1C Entertainment pokusiło się o oficjalną zapowiedź kompletnego, ostatecznego wydania gry Deep Sky Derelicts z 2018 roku – Definitive Edition – które przy okazji pojawi się również na konsolach PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez wydawcę, Deep Sky Derelicts: Definitive Edition ukaże się już 24 marca, by zaoferować podstawową wersję tytułu, wzbogaconą o zawartość dwóch pakietów DLC – New Prospects oraz Station Life. Połączone wydanie wyceniono na niespełna 25 euro (około 110 PLN). Rzućcie okiem na załączony poniżej zwiastun.



Podczas rozgrywki przenosimy się w niezbyt świetlaną przyszłość, gdzie ludzkość podzieliła się na dwie klasy – obywateli oraz tych, którzy nie cieszą się przywilejami. Jak łatwo się domyślić, podczas zabawy wcielamy się w przedstawicieli klasy uciśnionej, a naszym zadaniem jest zebranie odpowiedniej sumy środków, by zakupić obywatelstwo. Tych poszukujemy na dryfujących w kosmosie wrakach, które skrywają nie tylko skarby, ale też rozmaite niebezpieczeństwa. Deep Sky Derelicts opracowało studio Snowhound Games z myślą o zabawie dla pojedynczego gracza. Tytuł zadebiutował na PC we wrześniu 2018 roku i spotkał się z uznaniem zarówno graczy, jak i recenzentów.

https://www.youtube.com/watch?v=PIPly7r7CHw&feature=emb_title

