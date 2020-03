Gears 5 trafią na Xboksa Series X w ulepszonej wersji (oraz darmowej dla obecnych posiadaczy gry na pecety lub Xbox One)

News

Maria Wawrzyniak ,

Jak donosi serwis IGN, deweloperzy ze studia The Coalition poinformowali, iż zeszłoroczne Gears 5 trafi również na konsolę nowej generacji firmy Microsoft – Xbox Series X – w odświeżonej wersji. Co ciekawe (oraz przede wszystkim godne pochwały), wersja na Xbox Series X będzie dostępna za darmo dla wszystkich, którzy kupili grę w wersji na komputery osobiste lub konsolę Xbox One. Microsoft zaznaczyło przy tym, że wiąże się to z zamiarem odejścia do modelu zakładającego, że musimy ponownie kupować ulubione produkcje w wydaniu odświeżonym na sprzęt nowej generacji. System nazwano Smart Delivery – każda wspierająca tę inicjatywę produkcja będzie funkcjonowała na takiej właśnie zasadzie, a gracze posiadający wersję pecetową lub konsolową będą mogli za darmo pobrać wersję ulepszoną dla nowego sprzętu.

Przypomnijmy jeszcze na koniec, że Gears 5 zadebiutowało 10 września 2019 roku na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One. Zainteresowanych zapraszamy również do naszego kompendium na temat produkcji oraz recenzji.

