Oto specjalny plecak z Cyberpunka 2077, który kosztuje ponad 400 złotych

Maria Wawrzyniak

Zapewne wszyscy wiedzą już, że premiera gry Cyberpunk 2077 została przesunięta z kwietnia na 17 września bieżącego roku. Musimy więc jeszcze trochę poczekać, jednak deweloperzy ze studia CD Projekt postanowili regularnie nam to oczekiwanie umilać – wcześniej pojawiła się wieść o oficjalnych figurkach Funko POP!, później zorganizowano konkurs, w którym zainteresowani mogą wziąć udział, aby wygrać kartę graficzną GeForce RTX 2080 Ti w limitowanej edycji Cyberpunk 2077 Edition, a dziś natomiast mamy dla Was kolejne ogłoszenie. Tym razem jednak chodzi o plecak w motywie Cyberpunka 2077, który wszedł właśnie do sprzedaży.

Za jego stworzenie odpowiada firma Doughnut. Plecak jest wodoodporny, a jego pojemność wynosi dwadzieścia litrów – posiada sporo kieszeni, w tym jedną na maksymalnie 15-calowego laptopa. Plecak został wykonany z materiału Cordura 420D Nylon. Jest tylko jeden problem – jeśli chcecie się w niego zaopatrzyć, musicie przygotować 431,82 zł, doliczając do tego jeszcze koszt wysyłki, który wynosi 11,50 zł. A jeżeli nie stanowi to akurat dla Was problemu, odsyłamy do adresu, gdzie możecie takiego zakupu dokonać.

