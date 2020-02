Prezentacja karty GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition - zobacz unboxing

Tech

Maria Wawrzyniak ,

Równy tydzień temu firma NVIDIA oficjalnie zapowiedziała limitowaną edycję karty graficznej GeForce RTX 2080 Ti – Cyberpunk 2077 Edition. Zdobyć można ją jedynie poprzez udział w konkursie, w którym zostanie rozdanych 77 takich kart, a szczegóły są następujące: wystarczy oznaczyć jednego ze swoich kolegów – graczy, przekazując jednocześnie pozytywne przesłanie oraz dodając tag #RTXOn. Dzisiaj natomiast mamy dla Was materiał prezentujący cudo w pełnej krasie.

Jeśli więc lubicie unboxingi tego typu, poniższe nagranie będzie dla Was prawdziwą ucztą. Oczywiście, karta wygląda doskonale. Szkoda więc, że nie trafi do sprzedaży. Ale cóż, życie. A może akurat komuś z Was uda się wygrać jedną z tych siedemdziesięciu siedmiu egzemplarzy? Trzymamy kciuki!

https://youtu.be/XzDZHg0EQmE

Przypomnijmy, że Cyberpunk 2077 zadebiutuje 17 września bieżącego roku na PC, konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. Pierwotnie produkcja miała pojawić się na rynku wcześniej (w kwietniu), jednak w połowie stycznia deweloperzy ze studia CD Projekt RED poinformowali o przesunięciu premiery.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis