Cyberpunk 2077 otrzyma własne figurki Funko POP

News

Maria Wawrzyniak ,

Nie oszukujmy się – to i tak było do przewidzenia. Firma Funko zaprezentowała nową kolekcję figurek Funko POP z gry Cyberpunk 2077. Na zdjęciach możemy zobaczyć dwie wersje głównego bohatera oraz Johnny’ego Silverhanda (czyli Keanu Reevesa), również w dwóch wariantach. Gadżety mają pojawić się w sprzedaży 16 kwietnia, czyli w dniu, kiedy pierwotnie miała odbyć się premiera Cyberpunka 2077 od CD Projekt RED. Jak jednak wszyscy już na pewno wiecie, została ona przeniesiona – nowa data to 17 września 2020 roku. Jak w praktycznie każdej sytuacji tego typu, powodem opóźnienia jest chęć dopracowania tytułu i dopięcia wszystkiego na ostatni guzik.

https://twitter.com/OriginalFunko/status/1219292266415697920?s=20

