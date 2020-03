News

LM ,

Czas na informację, na którą wielu z Was czekało. Sony oficjalnie zapowiedziało konferencję prasową, podczas której zamierza podzielić się technologicznymi nowinkami. Ta miała odbyć się podczas odwołanego NAB Show 2020, więc zostanie przeprowadzona w pełni cyfrowo. Informacja istotna, bo po dłuższej przerwie japoński gigant jakkolwiek pojawi się w sieci ze swoimi produktami, ale ostatecznie i tak nie mamy wielu powodów do zadowolenia. Dlaczego?



Bo zgodnie z zapowiedziami Sony konferencja odbędzie się dokładnie o godzinie 18:00 czasu polskiego w poniedziałek 20 kwietnia. Obecnie jest to najbliższe ogłoszone już wydarzenie, które może rzucić nowe światło na konsole PlayStation 5. Jednak i to nie zostało bezpośrednio potwierdzone – Sony w specjalnym komunikacie wspomina o technologicznych nowinkach, ale próżno szukać tam konkretnej wzmianki o next-genach.



Ostatecznie tak odległy termin pokazu, to jednoznaczna wskazówka, iż zamrożenie chińskiej gospodarki może zauważalnie wpłynąć na cykl życia konsol. Jeśli Sony nie zdecyduje się szybciej zaprezentować urządzenia, to na wejście możemy otrzymać informację, że PlayStation 5 ukaże się dopiero w 2021 roku. Wygląda na to, że Chiny najgorszy kryzys związany z epidemią SARS-CoV-2 mają już za sobą, ale wciąż trudno oszacować, kiedy produkcja w Państwie Środka wróci do nominalnych wartości.



Cóż, pozostaje oczekiwać na kolejne komunikaty, ale chyba doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, jak bardzo technologiczne poletko uzależnione jest od produktów z Chin. Jeśli w międzyczasie Sony zwoła inną konferencję, to z pewnością się o tym dowiecie.



Przesunięcie debiutu konsol na 2021 roku jest do zaakceptowania?

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl