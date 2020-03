News

LM ,

Zgodnie z oczekiwaniami premiera Call of Duty: Warzone przyciągnęła na serwery darmowego battle royale niemałą publikę. Niespełna tydzień po debiucie nowego modułu zagrało w niego już przeszło 15 milionów graczy, co daje pełen przekrój osób o zróżnicowanych umiejętnościach. Podczas gdy wielu graczy jest zadowolonych z pojedynczych eliminacji, wielu hardkorowych graczy CoD-a idzie po rekordy. Jeden z takich wyczynów postanowił opublikować na swoim kanale gracz znany jako Tmemoryy, którego ekipa podczas pojedynczej sesji Warzone dorobiła się dokładnie 57 zabójstw. Co najlepsze, bohater sesji uznał, że wcale nie czuł się w najlepszej dyspozycji. Rzućcie okiem na załączone do wiadomości nagranie, może uda Wam się podpatrzeć przepis na sukces w Warzone.



Co równie ważne, Activision wydało na serwerach Warzone pakiet poprawek, który uniemożliwia graczom korzystanie z błędu, o którym ostatnio wspominaliśmy. Po aktualizacji gracze nie mogą reanimować się w nieskończoność, co powinno wprowadzić nieco porządku na serwerach. Sam tryb wciąż działa w ramach otwartej bety, więc widok rozmaitych nieprawidłowości nie powinien nikogo dziwić.



Call of Duty: Warzone dostępne jest za darmo na PC Battle.net, PlayStation 4 i Xbox One. Do zabawy na konsolach PS4 nie jest wymagany aktywny abonament PlayStation Plus.

Graliście w Warzone? Jak wrażenia?

https://www.youtube.com/watch?v=ahQeXFxxmdo&feature=emb_title

