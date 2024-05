Darmowy weekend ze świetnie ocenianą strategią Paradoxu. Crusader Kings 3 otrzymało też aktualizację

Uznana gra strategiczna do wypróbowania za darmo na PC.

We wrześniu ubiegłego roku Paradox Interactive świętował trzecie urodziny Crusader Kings 3. Tymczasem deweloperzy podzielili się kolejną aktualizacją, która wprowadza szereg poprawek, a także nowe wydarzenia i zmiany w balansie rozgrywki. Wraz z udostępnieniem update’u opatrzonego numerem 1.12.5, Crusader Kings 3 doczekało się sporej obniżki oraz darmowego weekendu z grą na platformie Valve.

Crusader Kings 3 do wypróbowania za darmo

Jak przekazali twórcy Crusader Kings 3 na platformie Steam, gra doczekała się aktualizacji opatrzonej numerem 1.12.5. Zgodnie z podanymi informacjami, świetnie oceniana gra strategiczna Paradoxu otrzymała kilka poprawek, a także zmiany w balansie rozgrywki głównie obejmujące plagi i epidemie. Ponadto dodano nowy, krótszy samouczek, a także kilka wydarzeń inspirowanych historią.

To jednak nie koniec dobrych wieści ze strony Paradox Interactive. Zainteresowani mogą bowiem wypróbować Crusader Kings 3 na PC (Steam) za darmo w ramach bezpłatnego weekendu z grą. Wydarzenie potrwa do poniedziałku 13 maja 2024 roku. Dodatkowo do 23 maja zakupimy tytuł o 60% taniej na platformie Valve.