Kolejne informacje na temat gry Baldur's Gate III, na Reddicie odbyła się sesja pytań i odpowiedzi

Wczoraj wieczorem na forum Reddit odbyła się sesja pytań i odpowiedzi dotycząca gry Baldur’s Gate III, czyli nadchodzącego RPG-a od Larian Studios. Komentarzy jest naprawdę dużo, dlatego zdecydowaliśmy się wybrać najciekawsze oraz najważniejsze kwestie. Dowiedzieliśmy się przede wszystkim po raz kolejny, że, podobnie jak w przypadku Divinity: Original Sin II, będziemy mogli wybrać jedną z dostępnych już od samego początku postaci lub stworzyć własną – w drugim przypadku będziemy również znacznie bardziej mogli połączyć się ze światem przedstawionym i poddać immersji. Jak zaznaczają deweloperzy, to jest ich kampania, jednak przygoda jest tylko i wyłącznie nasza. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się wybrać gotowego bohatera czy stworzymy własną postać, wszelkie wybory, które będziemy podejmować w grze będą mieć dokładnie takie samo znaczenie. Podkreślono przy tym, że Baldur’s Gate III nie jest równocześnie Divinity: Original Sin II.

Możemy spodziewać się znacznie bardziej rozbudowanego kreatora postaci. O wiele bardziej – prócz możliwości zmiany wszystkich umiejętności czy zaklęć, dostaniemy także pełną kontrolę nad wyglądem, co oznacza wybór typu twarzy, zarostu, koloru skóry. Nie będzie typowych suwaków i, jak zaznaczają deweloperzy, będzie więcej różnorodności w kreatorze postaci, niż w jakiejkolwiek innej grze, którą wcześniej zrobili. Co ważne, gotowi bohaterowie, których nie wybierzemy na początku, będą mogli dołączyć do naszej drużyny w trakcie przygody. Zapewniono również, że w dniu premiery pełnej wersji gry będą dostępne wszystkie klasy postaci z podstawowego podręcznika piątej edycji Dungeons & Dragons. Świat będzie ogromny, z dużymi regionami – tych będzie kilka, będą funkcjonować jako osobne mapy, a wraz z postępem otrzymamy możliwość zwiedzenia samego Baldur’s Gate! Nie wykluczono również wsparcia dla fanowskich modyfikacji, aczkolwiek na ten moment twórcy zaznaczyli, że skupiają się wyłącznie na kampanii dla pojedynczego gracza.

Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Baldur’s Gate III trafi do sprzedaży w ramach Steam Early Access jeszcze w tym roku. Gra ukaże się wówczas wyłącznie na komputerach osobistych. W pełnej wersji zadebiutuje najprawdopodobniej w 2021 roku.

