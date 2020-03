Serial animowany "Kosmiczny wykop" z Robertem Lewandowskim na pierwszym zwiastunie

Jakiś czas temu serwis Wirtualne Media podzielił się dość ciekawą informacją – polska telewizja TVN wraz ze Studio Orange Animation pracuje nad nowym serialem animowanym Kosmiczny wykop z udziałem Roberta Lewandowskiego. Serial ma być połączeniem science fiction z tematyką sportu, przedstawiając zarazem kulisy piłki nożnej. Akcja natomiast koncentrować się będzie na mistrzostwach we wspomnianej dyscyplinie, w których wystąpią drużyny z Galaktycznej Ligi, a o zwycięstwo zawalczy nietypowa drużyna z planety Spaceball, które kapitanem będzie wspomniany piłkarz. Produkcja ma zarazem promować przede wszystkim pozytywne wartości, takie, jak przyjaźń czy empatia. W sieci wylądował dzisiaj natomiast pierwszy pełnoprawny zwiastun serialu, który znajdziecie poniżej.

Zapraszam wszystkich najmłodszych z całymi rodzinami do oglądania bajki, która odpowie między innymi na pytania: Co to jest lojalność i tolerancja? Na czym polega gra fair play? Jak pomagać drugiemu człowiekowi i dlaczego jest to ważne? - komentuje Robert Lewandowski. (Wirtualne Media)