Valve Index VR wraca do sprzedaży dzisiaj o godzinie 18:00 czasu polskiego

Tech

Maria Wawrzyniak ,

W połowie stycznia informowaliśmy Was o sporym sukcesie sprzedażowym gogli wirtualnej rzeczywistości Valve Index. Tak sporym, że dość szybko wyprzedały się na prawie każdym rynku (a warto zaznaczyć, że łącznie zadebiutowały na 31 rynkach!) – wówczas urządzenie było dostępne wyłącznie w Japonii i to nawet w niekompletnym zestawie. Jeśli więc jesteście z tych osób, które ostatecznie nie zdążyły się załapać na gogle, mamy dla Was dobrą wiadomość, aczkolwiek podkreślamy, że w tej sytuacji nadal musicie reagować szybko – jak donosi sama firma Valve na swoim oficjalnym koncie na Twitterze, sprzęt wróci do sprzedaży dzisiaj, czyli 9 marca 2020 roku, o godzinie 18:00 polskiego czasu. Nie wiadomo jednak, ile dokładnie egzemplarzy wysłano ponownie do sklepów, więc chętni powinni zdecydować się na zakup możliwie jak najszybciej.

https://twitter.com/valvesoftware/status/1235311669045272577?s=20

Pełny zestaw nie należy w żadnym wypadku do najtańszych – obejmuje stacje bazowe, kontrolery oraz gogle i ostatecznie został wyceniony na 4669 złotych. Warto jednak pamiętać, że przy zakupie zestawów wirtualnej rzeczywistości od firmy Valve otrzymujemy za darmo Half-Life: Alyx, czyli grę akcji będąca kolejną częścią (rozgrywającą się pomiędzy wydarzeniami w Half-Life oraz Half-Life 2) kultowego cyklu. Produkcja skupi się na znanej miłośnikom postaci, czyli Alyx Vance, która po raz pierwszy pojawiła się w drugiej części cyklu. W ubiegłym miesiącu dowiedzieliśmy się również, że tytuł zadebiutuje 23 marca bieżącego roku na platformie Steam i będzie kompatybilny z większością modeli VR dostępnych na rynku. Wiemy również, że Half-Life: Alyx zaoferuje nam podobną ilość zawartości co druga część cyklu.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis