Gogle VR Valve Index (prawie) wszędzie wyprzedane

Maria Wawrzyniak

Powiedzieć, że gogle wirtualnej rzeczywistości od firmy Valve sprzedają się niczym ciepłe bułeczki to zdecydowanie za mało, bo prawda jest taka, że Valve Index sprzedaje się znacznie lepiej – na pewno znacznie lepiej, niż przewidywał to producent sprzętu. Gogle zadebiutowały łącznie na 31 rynkach i, jak donosi serwis Road to VR (via GamesIndustry.biz), wyprzedały się już prawie na każdym z nich. Obecnie urządzenie można zakupić jedynie w Japonii – w dodatku tylko wtedy, gdy zdecydujemy się wyłącznie na hełm lub gogle z kontrolerami. Pełen zestaw, który obejmuje jeszcze stację bazową, jest po prostu niedostępny. Oczywiście, przedstawiciele firmy Valve zapewniają, że intensywnie pracują nad tym, aby sprzęt powrócił do wielu sklepów – a przede wszystkim, aby był dostępny przed premierą Half-Life: Alyx. Najprawdopodobniej to właśnie ta gra jest powodem tak ogromnego zainteresowania Valve Index.

Nie wiemy wprawdzie, jaka jest rzeczywista sprzedaż urządzenia, aczkolwiek możemy śmiało stwierdzić, że popyt jest znacznie większy od podaży. Co jest dość ciekawym zjawiskiem, bowiem sprzęt nie należy do najtańszych – kompletny zestaw został wyceniony na 4669 złotych. Wiemy jednak, iż Valve Index bardzo dobrze radzi sobie na polskim rynku. Sama produkcja Half-Life: Alyx również cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

