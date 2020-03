News

Tym razem ciekawostka dla fanów najnowszej odsłony wojennych strzelanin od studia DICE. Nawet jeśli wojna na Pacyfiku w Battlefield V trwa w najlepsze, to okazuje się, że wcale nie musicie przenosić się na wysepki, by walczyć kataną. Niezwykle skuteczna w bezpośrednim starciu broń pojawiła się w grze w formie gadżetu, ale takiego, który możemy znaleźć wyłącznie na mapie i korzystać z niego, dopóki nie zginiemy. Okazuje się jednak, że katana trafiła także do jednej z pierwszych map Battlefield V, co udało się odkryć użytkownikowi forum reddit.



Mowa tu o mapie Spustoszenie, a konkretnie o położonej w jej centralnym punkcie katedrze. Miejsce wyjątkowo intensywnych potyczek w zakamarkach nie skłania do tego, by obserwować zrujnowany sufit, a to właśnie tam ukryto broń. Na początku meczu należy udać się bezpośrednio do katedry, by zestrzelić wiszący nad głową zrzut zaopatrzenia. W ten sposób zdobywamy katanę, którą z powodzeniem możemy wykorzystać w licznych kryjówkach. Pozostaje tylko pytanie, jak długo pozostawała tam niewykryta?



Deweloperzy z DICE niemal dla każdej mapy przygotowali masę pomniejszych ciekawostek i sekretów, których odkrycie wymaga sporego zaangażowania ze strony społeczności. Wystarczy przybliżyć zadanie z tańczącymi krabami na wyspie Wake czy wciąż nierozwiązaną sprawę Predatora na wyspach Salomona.



Battlefield V jest dostępne na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Niedawno gra otrzymała kolejną, bardzo istotną dla starć aktualizację, o której przeczytacie pod tym adresem.

https://www.youtube.com/watch?v=ryYqHUQd7Jk

