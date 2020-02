News

Świetna wiadomość dla fanów najnowszej odsłony wojennej strzelaniny od studia DICE. Wygląda na to, że po wielu miesiącach istnej rewolucji na forach Battlefield V studio DICE postanowiło przychylić się do próśb graczy w zakresie działania broni. Przypomnijmy, że twórcy w pewnym momencie postanowili uczynić grę „przyjazną dla nowych graczy”, wydłużając czas potrzebny do uśmiercenia oponenta. Tym samym karabin, który zabijał po maksymalnie 4-5 strzałach nagle potrzebował ich niemal dwa razy tyle. Do tego doszły zmiany w działaniu samych elementów uzbrojenia i gadżetów. Jednak wygląda na to, że to zamieszanie wokół broni nareszcie dobiega końca.



DICE oficjalnie zapowiedziało zaplanowaną na nachodzący tydzień aktualizację, która przywróci większość wartości TTK (Time To Kill) do wartości z buildu opatrzonego numerem 5.0. Twórcy są zadowoleni jedynie ze sposobu, w którym gra bierze pod uwagę skuteczność broni na określonym dystansie, więc odpowiednie klasy uzbrojenia (jak pistolety maszynowe) dalej będą słabsze na dużych dystansach. Poniżej grafika zamieszczona przez twórców dla porównania poszczególnych etapów tego galimatiasu.

Przy okazji aktualizacji 6.2 w grze pojawi się też sporo poprawek dla trybów rozgrywki, oprawy dźwiękowej Battlefield V oraz szereg usprawnień dla stabilności i wydajności aplikacji. Obok tego miłośnicy czołgów otrzymają szereg opcji dla personalizacji pojazdów – uprzedzając wątpliwości, szereg skórek pojawi się z opcją zakupu za standardową walutę gry, ale z pewnością doczekamy się wariantów premium.



Battlefield V dostępne jest na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

https://www.youtube.com/watch?v=WX8dswSDQqM

