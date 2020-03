Rozgrywka w Resident Evil 3 Remake porównana z pierwowzorem – zobacz nagranie

News

Maria Wawrzyniak ,

Jeśli jesteście ciekawi, jak bardzo tegoroczny Resident Evil 3 Remake różni się od swojego pierwowzoru z 1999 roku, to na oficjalnym kanale PlayStation na YouTubie pojawił się niedawno materiał, który może tę ciekawość zaspokoić. Nagranie trwa nieco ponad szesnaście minut i świetnie prezentuje postęp, jaki Capcom zrobił od premiery pierwotnej odsłony. Wiemy, że kilka dni temu również przedstawialiśmy Was podobny materiał, tyle że trwał on niecałe trzy minuty – teraz więc możemy przyjrzeć się wszystkiemu znacznie dokładniej i przede wszystkim dłużej. Przypomnijmy jeszcze, że remake Resident Evil 3 zadebiutuje na rynku 3 kwietnia bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. W grze będzie dostępny oddzielny moduł wieloosobowy o nazwie Resident Evil: Resistance, który wcześniej nazywano Project Resistance.

https://youtu.be/2AGmQfchT5A

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis