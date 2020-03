News

Już tylko miesiąc dzieli nas od rynkowego debiutu kolejnej odnowionej odsłony klasycznego survival horroru firmy Capcom. Po ubiegłorocznym odświeżeniu drugiej odsłony Resident Evil wykonane na nowo Nemesis było absolutnym must have – zarówno dla graczy, jak i frimy Capcom. Raczej nikt nie ma wątpliwości, że 20 lat, to całkiem sporo czasu, ale jeśli jednak to najnowszy materiał opublikowany przez redakcję serwisu GameSpot pozbawi go wszelkich złudzeń.



Na załączonym poniżej materiale znajdziecie porównanie dokładnie tych samych scen odtwarzanych na silniku oryginału i nadchodzącego Residen Evil 3 Remake. Oczywiście zmierzający na rynek produkt został nieco przeprojektowany i gruntowanie rozbudowany, ale nawet jeśli sporo elementów się nie pokryje, to wiele z nich było fundamentem, na którym zbudowany nową wersję. Odpalacie czasem leciwe tytuły, czy przestarzałe technologie zbyt mocno kłują w oczy?



Resident Evil 3 Remake zadebiutuje 3 kwietnia na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Tytuł pojawi się na rynku wraz z sieciowym modułem Resident Evil Resistance.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=rnzZae-lmuQ&feature=emb_title

