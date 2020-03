Popkultura

LM ,

Jeszcze wczoraj doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi kolejnego serialu, który powstanie na bazie gier komputerowych. Tym razem na małe ekrany trafi adaptacja serii The Last of Us od studia Naughty Dog. Seria zmierza na antenę HBO jeszcze bez konkretnego terminu premiery, ale producenci zapewniają, że nie przyjdzie nam zbyt długo czekać. Oczywiście mimo wielkiego uznania ze strony fanów The Last of Us było też obiektem drobnej kontrowersji, gdy w dodatku do gry ujawniono orientację seksualną głównej bohaterki, Ellie.



Tym samym przy okazji zapowiedzi serialu nie mogło zabraknąć pytań dotyczących podejścia do tej kwestii ze strony scenarzystów. Niezależnie od Waszego stosunku do orientacji homoseksualnej możecie się cieszyć lub też nie, ale scenarzyści zamierzają zaakcentować preferencje Ellie i ta także w serii będzie skłaniać się ku płci pięknej. Pozostaje mieć nadzieję, że całość będzie tylko drobnym dodatkiem, a nie jedną z osi linii fabularnej, ale przyglądając się odpowiedzialnej za produkcję ekipie, możemy być spokojni.



Przypomnijmy, że za kształt serialu The Last of Us odpowiadać będzie dyrektor kreatywny serii gier Neil Druckmann, a opowieścią zajmie się scenarzysta niezwykle udanego miniserialu HBO Czarnobyl, Craig Mazin. Nie wskazano jeszcze, kto wcieli się w rolę Ellie i Joela, ale mam nadzieję, że macie kilka pomysłów.



The Last of Us: Part 2 ukaże się wyłącznie na PlayStation 4 dokładnie 29 maja.

https://twitter.com/HBO/status/1235619786278572032?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1235619786278572032&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.gram.pl%2Fnews%2F2020%2F03%2F05%2Fzapowiedziano-oficjalny-serial-the-last-of-us-ktory-zmierza-na-hbo.shtml

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl