Zapowiedziano oficjalny serial The Last of Us, który zmierza na HBO

Do premiery The Last of Us: Part II zostały już tylko (nieco ponad) dwa miesiące – z tej okazji HBO wraz z Sony Pictures i PlayStation Productions postanowili nas zaskoczyć.

HBO razem z Sony Pictures oraz PlayStation Productions nawiązały współpracę i poinformowały świat o powstawaniu serialu na podstawie The Last of Us od studia Naughty Dog! Wiemy także, iż scenariusz zostanie opracowany przez Craiga Mazina, czyli twórcę niezwykle ciepło przyjętego dzieła Czarnobyl, a także Neila Druckmanna, czyli scenarzysty oraz dyrektora kreatywnego odpowiadającego za wirtualną historię Joela i Ellie.

Jeśli chodzi natomiast o producentów wykonawczych, będą nimi Carolyn Strauss i Evan Wells (prezes studia Naughty Dog). Na ten moment wiemy o produkcji stosunkowo niewiele – nie znamy nawet orientacyjnej daty premiery czy jakichkolwiek szczegółów dotyczących obsady. Ujawniono tylko, że historia będzie opierała się na fabule pierwszej gry z cyklu, aczkolwiek nie wykluczono, że zostanie ona rozbudowana o wątki z części drugiej. Przy okazji przypomnijmy jeszcze, że The Last of Us: Part II od studia Naughty Dog zadebiutuje ostatecznie 29 maja bieżącego roku.

