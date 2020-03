Baldur serdecznie pozdrawia Kratosa w God of War. Twórcy nie nudzą się w pracy

News

LM ,

Wygląda na to, że deweloperzy odpowiedzialni za wydane w 2018 roku God of War pozwolili sobie na nieco luzu podczas prac nad tytułem. Jak ustalił jeden z czołowych miłośników grzebania w plikach tytułów ekskluzywnych konsoli PlayStation 4, Lance McDonald, po pierwszym jakże charakterystycznym starciu Kratosa z Baldurem, ten pozwolił sobie na dosyć obsceniczny gest, którego nie mogliśmy zobaczyć w czasie normalnej rozgrywki. Dostęp do zawartości umożliwiło dopiero odblokowanie kamery, a widok, który ukazał się Lance’owi prezentuje się, jak na zamieszczonym poniżej tweecie.



Baldur spada w przepaść z wyciągniętymi środkowymi palcami, co jednoznacznie wskazałoby nam, że stracie z nordyckim bogiem jeszcze nie dobiegło końca. Oczywiście Baldur za swoją pyszałkowatość zapłacił najwyższą cenę, a przy okazji dostało się kilku innym bogom. Cóż, mogli zwyczajnie zostawić Kratosa w spokoju, ale opowieść rządzi się własnymi prawami. Ciekawe czy na podobny gest kiedykolwiek zdecyduje się ujęty w epilogu God of War i zapewne bohater kolejnej odsłony cyklu – Thor.



Nowy początek serii God of War był ogromnym sukcesem Sony, studia Santa Monica i samego inicjatora przedsięwzięcia, Cory’ego Barloga. Pozostaje czekać na kolejną odsłonę cyklu, która zapewne pojawi się już przy okazji konsol PlayStation 5. Warto też wspomnieć, że w minionych dniach zmieniła się osoba stojąca u steru całego Santa Monica Studio – Shannon Studstill przeszła do Stadia, a jej miejsce zajęła Yumi Yang.



God of War dostępne jest wyłącznie na PlayStation 4.

https://twitter.com/manfightdragon/status/1235476560452304901?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1235477567731191808&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurogamer.pl%2Farticles%2F2020-03-05-god-of-war-odblokowana-kamera-ujawnia-dyskretny-gest-glownego-przeciwnika-kratosa

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl