Kolejne zmiany w Sony przed nadejściem nowej generacji konsol. Okazuje się, że nawet jeśli usługa streamingowa Google Stadia jeszcze nie zawojowała serc graczy, to firma z Mountain View zamierza dalej w nią inwestować. Szefowa zespołów deweloperskich Stadia, doskonale znana Wam Jade Reymond ogłosiła uformowanie nowego studia w kalifornijskim Playa Vista, a na jego czele – o dziwo – stanie dotychczasowa szefowa Santa Monica Studio, Shannon Studstill.



Wygląda na to, że roszada planowana była już od dłuższego czasu, gdyż niedługo po przywołanych doniesieniach Sony opublikowało komunikat z podziękowaniami dla Studstill, a także ogłoszeniem jej następczyni. Na szczęście japoński gigant postanowił uniknąć większych przetasowań i nową głową Santa Monica Studio współpracująca od 19 lat z Sony Yumi Yang. Ta pełniła funkcję kierownika technicznego projektów i była bezpośrednio zaangażowana w produkcję wydanego w 2018 roku God of War.



Oczywiście zmiana u steru zawsze jest małą rewolucją w strukturach firmy, a możemy śmiało zakładać, że nowe God of War powstaje gdzieś w zakamarkach Santa Monica. Promocja Yumi Yang na nowe stanowisko powinna sprawić, że projekt nie będzie przechodził swoistej rewizji, która mogłaby się zdarzyć, gdyby do ekipy dołączył ktoś z zewnątrz. Cory Barlog nigdzie się nie wybiera i chociaż bardzo wyraźnie podgrzewa atmosferę wokół nowej odsłony przygód Kratosa, to na oficjalną zapowiedź jeszcze sobie poczekamy.



Wracając do samego Google Stadia, to wciąż nie wiemy, nad czym pracują wewnętrzne studia Google’a, ale możemy mieć nadzieję, że nawet jeśli streaming nie przyjmie się z zakładanej przez firmę skali, to i tak pod szyldem usługi powstaną solidne tytuły.

https://twitter.com/StudstillS/status/1235254522940764160

https://www.youtube.com/watch?v=K0u_kAWLJOA

