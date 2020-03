Sony szykuje specjalnego steelbooka The Last of Us: Part II

News

Maria Wawrzyniak ,

Jeden z użytkowników Reddita opublikował zdjęcie, na którym możemy zobaczyć specjalnego steelbooka z motywem przewodnim z The Last of Us: Part II.

Na forum Reddit, a raczej subreddicie poświęconym PlayStation 4, pojawił się wczoraj post użytkownika o nazwie felixmontoya92, do którego zostało dołączone zdjęcie prezentujące steelbooka, który będzie towarzyszyć edycji kolekcjonerskiej The Last of Us: Part II. Przypomnijmy więc, że gra od studia Naughty Dog zadebiutuje ostatecznie 29 maja bieżącego roku.

Steelbooka otrzymać będą mogli jedynie gracze znajdujący się w Europie – będzie to metalowe pudełko, po którego jednej stronie zobaczymy Ellie, a po drugiej Joela. Stonowana paleta barw sprawia, że całość prezentuje się nadzwyczaj klimatycznie. Już niedługo firmy Sony i Naughty Dog powinny także zaprezentować więcej szczegółów dotyczących specjalnych zestawów The Last of Us: Part II.



