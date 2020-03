Popkultura

Nawet jeśli o serialu Amazon wiemy już od dłuższego czasu, to producenci niechętnie dzielą się z nami szczegółami. Niedawno dowiedzieliśmy się, że zdjęcia do pierwszego sezonu Władcy Pierścieni rozpoczną się w lutym, a przy okazji włodarze Amazona zaprezentowali kilkunastu uczestników całego przedsięwzięcia.



Dziś dowiadujemy się, że rzekomo udało się domknąć angaż kolejnego z nich – jeśli spodziewaliście się Tomasza Karolaka, to będziecie zawiedzeni, bo do The Lord of the Rings dołączył brytyjski aktor Maxim Baldry. Ten zdaniem redakcji Deadline wcieli się w jedną z kluczowych ról, ale jak dotąd, nie dowiedzieliśmy się, kogo zagra.



Baldry swoją karierę aktorską rozpoczął jeszcze przed ukończeniem 10. roku życia, a jedną z jego najpopularniejszych ról jest ta w filmie Wakacje Jasia Fasoli z 2007 roku. Oczywiście od tamtego czasu aktor pojawiał się na ekranie, aczkolwiek wydaje się, że udział w The Lord of the Rings może być przełomem w jego karierze.



Oczywiście wciąż czekamy na oficjalne potwierdzenie przywołanych tu doniesień, jak również nieco obszerniejszej prezentacji całego serialu. Premiera The Lord of the Rings Amazona odbędzie się najszybciej w 2021 roku, ale nie mamy oficjalnej daty debiutu pierwszego z epizodów.

