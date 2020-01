Popkultura

LM ,

Amazon podało listę aktorów, których możemy wypatrywać jako odtwórców głównych ról w serialowej adaptacji prozy J.R.R. Tolkiena – Władca Pierścieni. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że zgodnie z harmonogramem twórców wytężone prace nad pierwszym sezonem serialu wystartują w lutym. Zgodnie z zapowiedziami pierwszy sezon serialu zaoferuje nam osiem epizodów, a biorąc pod uwagę czas rozpoczęcia prac, możemy spodziewać się go najszybciej w kolejnym roku.



Całość ma stanowić prequel do wydarzeń zaprezentowanych w trylogii Petera Jacksona, ale na tę chwilę nie wiemy jeszcze zbyt wiele o linii fabularnej serialu. Nie potwierdzono także, czy ten będzie w jakimś stopniu odnosił się do kinowych obrazów. Wiadomo jednak, że włodarze Amazona planują co najmniej kilka sezonów serialu. Poniżej pełna lista aktorów, a gdy tylko pojawią się nowe wieści, to z pewnością się o tym dowiecie.

Charlie Vickers,

Daniel Weyman,

Dylan Smith,

Ema Horvath,

Ismael Cruz Córdova,

Joseph Mawle,

Markella Kavenagh,

Megan Richards,

Morfydd Clark,

Nazanin Boniadi,

Owain Arthur,

Robert Aramayo,

Sophia Nomvete,

Tom Budge

Tyroe Muhafidin.

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl