Zanim zaczniemy, jedno drobne pytanie: gdzie jest PlayStation 5? Luty już za nami, marzec startuje w najlepsze, a o konsoli dziewiątej generacji od Sony słuch zaginął. Opóźnienie? Problemy w produkcji? Całkowita zmiana planów? Trudno o precyzyjną odpowiedź, gdy japoński gigant konsekwentnie milczy. Niedawno dowiedzieliśmy się, że Sony będzie trzymać się zwyczajowego harmonogramu w kampanii promocyjnej. Jeśli PS4 zostało zaprezentowane w lutym, żeby trafić na rynek w listopadzie, to aktualna sytuacja wskazuje nam, że premiery PlayStation 5 możemy spodziewać się najwcześniej w grudniu. W międzyczasie fani nowinek prześcigają się w kolejnych projektach potencjalnego wyglądu PS5, a najnowsze z nich znajdziecie na załączonych do wiadomości materiałach.



Zaprezentowany projekt łączy elegancję z nowoczesnym wyglądem i jedynie niewielka przestrzeń na otwory wentylacyjne może wzbudzać nasze wątpliwości. Poza tym rendery opublikowane na łamach LetsGoDigital są całkiem niezłe, ale niestety zdają się jedynie przypominać o fakcie, że premiera konsol dziewiątej generacji może nie odbyć się w 2020 roku. Oczywiście to rozbiłoby cały kalendarz wydawniczy i lepiej, żeby tak się nie stało, ale nie da się ukryć, że wieści z Kraju Kwitnącej Wiśni są wyjątkowo zdawkowe i enigmatyczne.



Jedynym pocieszeniem jest tu obietnica Gearboksu, który na PAX East zapowiedział, że prezentacja Godfall odbędzie się już niebawem, bardzo niebawem. Pozostaje mieć nadzieję, że zobaczymy grę razem z platformą docelową Sony.

