Wygląda na to, że fani brutalnego mordowania demonicznych abominacji na PC znajdą w nadchodzącym Doom Eternal jeszcze co najmniej jeden dodatkowy powód do zadowolenia. Okazuje się, że zmierzająca na rynek gra, obwołana przez twórców ich szczytowym osiągnięciem, zaprezentuje graczom także niezbadane dotąd możliwości silnika graficznego id Tech 7. Jak ujawnił w rozmowie z redakcją IGN główny programista gry, Billy Khan, Doom Eternal na odpowiedniej konfiguracji sprzętowej może działać nawet z wydajnością 1000 klatek na sekundę.



Deweloper przyznał, że ekipa robiła spontaniczne testy na nieco wydajniejszych składakach i bez większego wysiłku udawało się generować sceny dla 400 FPS. Id Software wydaje się pewne swego i bez wątpienia spogląda w przyszłość, która ma zaskoczyć fanów Doom Eternal masą świetnych nowinek, które pojawią się w grze w toku popremierowego wsparcia. Twórcy niejednokrotnie prężyli już muskuły na wieść o nadejściu kolejnej generacji konsol i wydaje się, że mają po temu powody. Jeśli gra faktycznie będzie żyła tak długo, jak zakładają twórcy, to niewykluczone, że pewnego dnia nasze oczy zobaczą te 1000 FPS.



Doom Eternal zadebiutuje 20 marca na PC, PlayStation 4 i Xboksie One. Gra zmierza również na konsole Nintendo Switch, ale jeszcze bez konkretnego terminu premiery. Tymczasem warto rzucić okiem na najnowszy, opublikowany przy okazji zakończonego już PAX East 2020 gameplay.

Kto planuje wykręcić te 1000 FPS?

https://www.youtube.com/watch?v=FkklG9MA0vM

