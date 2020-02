Wiemy, kto zagra Vesemira w drugim sezonie Wiedźmina na Netfliksie!

Popkultura

Maria Wawrzyniak ,

Nie, to nie Mark Hamill. Wiemy jednak wreszcie, kto zagra Vesemira w drugim sezonie serialowego Wiedźmina na platformie Netflix – Kim Bodnia! Niezależnie od tego, co sądzicie o wyborze aktora, mamy do czynienia z szanowanym i doświadczonym artystą, którego niektórzy mogą kojarzyć z serialu The Bridge oraz produkcji Pusher. Przypomnijmy jeszcze, że niedawno poznaliśmy również całą resztę obsady – listę aktorów możecie znaleźć pod tym adresem. Ponadto prace nad produkcją drugiego sezonu Wiedźmina rozpoczęły się w Wielkiej Brytanii w lutym, a premiera nowych odcinków planowana jest na 2021 rok. Oficjalne informacje na temat Wiedźmina można śledzić na Instagramie i Facebooku. Zapraszamy również na stronę serialu na platformie Netflix.

https://twitter.com/NXOnNetflix/status/1233466931040133120?s=20

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis