Netflix ogłasza pełną obsadę drugiego sezonu serialu Wiedźmin – znamy nowych aktorów!

Popkultura

Maria Wawrzyniak ,

Mamy to – poznaliśmy pełną obsadę drugiego sezonu serialu Wiedźmin na Netfliksie.

Z oficjalnej informacji prasowej Netfliksa dowiedzieliśmy się dzisiaj sporo nowych rzeczy. Na sam początek poinformowano, że prace nad produkcją drugiego sezonu Wiedźmina rozpoczęły się w Wielkiej Brytanii w lutym, a premiera nowych odcinków planowana jest na 2021 rok. Przypomniano, że w nowych odcinkach pojawią się gwiazdy pierwszego sezonu, czyli przede wszystkim Henry Cavill odgrywający tytułową rolę wiedźmina, Geralta z Rivii, Anya Chalotra jako Yennefer, Freya Allan jako Ciri oraz Joey Batey, ulubieniec fanów serii, jako Jaskier. A teraz przejdziemy do części, która zapewne interesuje Was najbardziej, czyli nowi aktorzy, którzy pojawią się w drugim sezonie serialu. Do obsady dołączy Yasen Atour (Young Wallander) w roli Coena, Agnes Bjorn (Potwór) jako Vereena, Paul Bullion (Peaky Blinders) jako Lambert, Thue Ersted Rasmussen (Szybcy i wściekli 9) jako Eskel, Aisha Fabienne Ross (Dziewczyna z portretu) w roli Lydii, Kristofer Hivju (Gra o tron) jako Nivellen oraz świeżo upieczona absolwentka szkoły aktorskiej, Mecia Simson, jako Francesca.

Wśród aktorów znanych z pierwszego sezonu, którzy powrócą w nowej serii, znajdą się również: MyAnna Buring w roli Tissaii, Tom Canton jako Filavandrel, Lilly Cooper jako Murta, Jeremy Crawford jako Yarpin Zigrin, Eamon Farren jako Cahir, Mahesh Jadu jako Vilgefortz, Terence Maynard jako Artorius, Lars Mikkelson jako Stregobor, Mimi Ndiweni jako Fringilla Vigo, Royce Pierreson jako Istredd, Wilson Radjou-Pujalte jako Dara, Anna Shaffer jako Triss Merigold oraz Therica Wilson Read jako Sabrina.

Jak głosi informacja prasowa, showrunnerka i producentka wykonawcza Wiedźmina, Lauren Schmidt Hissrich jest bardzo zadowolona z reakcji po pierwszym sezonie serialu – dobre przyjęcie pierwszego sezonu Wiedźmina bardzo wysoko postawiło poprzeczkę dla nowych osób:

Naszej ekspertce od castingu, Sophie Holland i jej zespołowi udało się jednak po raz kolejny znaleźć najlepszych aktorów i aktorki dla wszystkich postaci. Nie mogę także doczekać się, aż zobaczę, jak historie o Wiedźminie ożyją na ekranie dzięki wybranym przez nas utalentowanym reżyserom.

Oficjalne informacje na temat Wiedźmina można śledzić na Instagramie i Facebooku. Zapraszamy również na stronę serialu na platformie Netflix.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis