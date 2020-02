Tech

Niech pierwszy rzuci kamieniem ten konsolowy gracz, którego nigdy nie zaskoczyło (i jednocześnie rozdrażniło) nagłe wyczerpanie baterii w kontrolerze. Tak wiem, gdybym grał na PC, to nie musiałbym borykać się z takimi dramatami, ale po godzinach spędzonych przy biurku lubię przysiąść na kanapie i „zrelaksować” się przy Bloodborne czy Dark Souls. Niestety powiadomienie o rozładowanym kontrolerze to tragiczna wiadomość, głównie z uwagi na fakt, że zabawę będę musiał kontynuować znacznie bliżej telewizora, a znacznie dalej od kanapy. Koszmar? A jakże, ale wygląda na to, że już niebawem może nadejść rozwiązanie.



Wczoraj Sony Interactive Entertainment zgłosiło wniosek patentowy na bezprzewodowe ładowanie kontrolera do gier. To miałoby się odbywać, poprzez przymocowanie do pada dodatkowego adaptera, który ładowałby kontroler czy raczej przekazywał skumulowaną na stacji dokowej energię do baterii kontrolera. Jednym słowem powerbank, ale to nie wszystko. Patent zakłada, że ta przystawka miałaby dodatkowo oferować dodatkowe przyciski do kontrolera, jak przygotowany niedawno Back Button Attachment dla PlayStation 4.



Jak podoba Wam się takie rozwiązanie? Oczywiście adapter na pewno pojawi się w odrębnej sprzedaży, ale wielu graczy i tak sięga po stacje ładujące kontrolery, więc całość to raczej wygodniejsza i ciekawsza alternatywa.

