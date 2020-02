News

LM ,

Jeszcze w ubiegłym roku dowiedzieliśmy się, że najnowsza sieciowa gra w uniwersum Gwiezdnych Wojen – Star Wars: Battlefront 2 – doczeka się specjalnej modyfikacji, dzięki której nowy ulubieniec fanów marki, Baby Yoda, trafi do gry. Szybko okazało się, że był do jedynie drobny żart ze strony moddera, ale ten zachęcony sporym zainteresowaniem postanowił do niego przysiąść. Dziś możecie już pobierać moda z małym zielonym kosmitą, który zbudowano na bazie modelu BB8.



Wraz z nim pojawiły się dodatkowe efekty i elementy interfejsu użytkownika. Twórca moda, nanobuds, zaznacza, że nie powinno być żadnych przeszkód, by używać go w sieciowych rozgrywkach, ale warto zachować ostrożność. Przy okazji inny fan małego Yody, xD0IT, przygotował specjalnego moda z kartami dla przywołanej tu modyfikacji.



Star Wars: Battlefront 2 dostępne jest na PC, PlayStation 4 i Xbox One od 2017 roku. Ostatnio twórcy przygotowali aktualizację z nowinkami dla klasycznej filmowej sagi – The Age od Rebellion.

gallery:13682

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl