Dobre wieści dla regularnych bywalców serwerów wydanego w 2017 roku Star Wars: Battlefront 2. Już dziś na komputerach osobistych i konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One debiutuje najnowsza paczka darmowej zawartości – The Age of Rebellion. Po eksploracji wątków związanych z najnowszym filmem w uniwersum Gwiezdnych Wojen studio DICE postanowiło powrócić do realiów oryginalnej sagi lorda Vadera w Star Wars. Tym samym w grze pojawiły się nowe jednostki, mapy, statki i szereg usprawnień dla samej produkcji. Rzućcie okiem na załączony poniżej zwiastun.

Zawartość The Age of Rebellion skupia się przede wszystkim, na sieciowej kooperacji w Battlefront 2. DICE wprowadziło do gry siedem nowych map dla starć PvE, nowe jednostki wsparcia w postaci Ewoka dla Rebelii i agenta ISB Imperium. Obok tego do gry trafiły nowe blastery, cztery statki dla gwiezdnej Supremacji oraz szereg poprawek w działaniu sztucznej inteligencji i wydajności aplikacji. Pełną listę zmian znajdziecie pod tym adresem.

Wygląda na to, że rozwój Star Wars: Battlefront 2 trwa w najlepsze i EA usilnie przekonuje, iż powinniśmy regularnie logować się na serwerach tytułu. Co ciekawe, szybki przegląd forum reddit wskazuje, że z dynamicznych zmian w Battlefront 2 najbardziej niezadowolona jest społeczność skupiona wokół Battlefield V, która wskazuje, że gra w świecie Gwiezdnych Wojen jest nowym faworytem EA, a BFV traktowany jest po macoszemu i nikt nie dba o rozwój gry.

Star Wars: Battlefront 2 dostępne jest od 2017 roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

https://www.youtube.com/watch?v=coR5NB6PCtQ

