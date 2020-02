News

LM ,

Wczoraj minęły dwa miesiące od chwili, gdy studio Frictional Games publicznie dało do zrozumienia, że pracuje nad nowym projektem. Mimo upływu czasu o grze nie dowiedzieliśmy się niczego konkretnego, ale to może się niebawem zmienić, gdyż ekipa opublikowała w sieci pierwszy zwiastun tytułu. Enigmatyczny materiał poświęcony tajemniczej grze nazwano I am Tasi, a na nim jedynie słyszymy głos bliżej nieznanej kobiety i widzimy pustynny krajobraz.



Co równie ważne, na oficjalnej stronie projektu nieustannie aktualizowany jest zapętlony obrazek. Tym samym wiemy, że to, co pierwszego dnia było migającą kropką, w rzeczywistości okazało się płodem. Czyżby do premiery dzieliło nas jeszcze 7 miesięcy? Niewykluczone.



Ostatnim wydanym na rynku produktem studia Frictional Games jest pierwszoosobowy horror SOMA z 2015 roku. Tytuł dostępny jest na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

https://www.youtube.com/watch?v=1AKyIjYlcFo&feature=emb_title

