Frictional Games szykuje zapowiedź kolejnej gry

Wygląda na to, że odpowiedzialne za pierwszoosobowe horrory pokroju SOMA czy Amnesia studio Frictional Games powoli przymierza się do zapowiedzi swojego najnowszego projektu. W sieci pojawiła się nowa witryna, którą niezbyt enigmatycznie nazwano “Next Frictional Game”. Niestety na tę chwilę nie znajdziemy tam żadnych treści, a jedynie zapętloną, migającą kropkę. Taka farma komunikacji to oczywiście żadna nowość dla fanów ekipy – kolejnym projektom studia zawsze towarzyszyła zabawa z graczami, a oficjalne doniesienia powinny pojawić się już niebawem.



Co to będzie? Trudno powiedzieć, szczególnie że z poprzednich komunikatów ekipy łatwo wywnioskować, że po sukcesie gry SOMA Frictional Games prowadziło równolegle dwa odrębne projekty. Oczywiście spodziewamy się tu horroru, a gdy tylko pojawią się jakieś nowinki czy oficjalna zapowiedź, to z pewnością się tego dowiecie.

