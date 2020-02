News

LM

ZeniMax i Bethesda Softworks oficjalnie wystartowały z najnowszą przygodą w świecie MMORPG The Elder Scrolls Online, w której ramach poznamy nieco mroczniejsze oblicze prowincji Skyrim. DLC zatytułowane Harrowstorm to pakiet lochów i zarazem pierwszy epizod opowieści Dark Heart of Skyrim, która potrwa przez cały 2020 rok. Pakiet pojawił się już na komputerach osobistych z systemem Windows i Mac, a dokładnie 10 marca zadebiutuje także na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Tymczasem na oficjalnym kanale Bethesdy pojawił się krótki, ale treściwy gameplay z nowego DLC.



Podobnie jak w przypadku poprzednich DLC, Harrowstorm możecie nabyć, korzystając z aktywnej subskrypcji ESO Plus lub dokonując zakupu w sklepie gry. Twórcy przygotowali dwa nowe lochy dla czteroosobowych grup — Icereach oraz Unhallowed Grave, a rozpoczęte w DLC wątki fabularne znajdą kontynuację w pełnoprawnym dodatku Greymoor, który jeszcze w maju pojawi się na PC, a na początku czerwca wyląduje na konsolach. Wracając do bieżących nowinek, to wraz z Harrowstorm na pecetowych serwerach pojawiła się nowa aktualizacja The Elder Scrolls Online – lista zmian pod tym adresem.



The Elder Scrolls Online zadebiutowało w 2014 roku na PC, a rok później trafiło także na PlayStation 4 i Xboksa One.

https://www.youtube.com/watch?v=J5A93lsXw0E

