The Elder Scrolls Online: The Dark Heart of Skyrim ujawnione, a wraz z nim dodatki Harrowstorm i Greymoor

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami podczas wczorajszego specjalnego streamu poświęconego The Elder Scrolls Online studia ZeniMax Online i Bethesda zaprezentowały The Dark Heart of Skyrim. Kolejny rozdział przygody w świecie sieciowych Scrollsów obejmie cztery dodatki, a pierwsze z nich ukażą się na PC, PlayStation 4 i Xboksie One jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Z informacji przekazanych przez deweloperów wynika, że w lutym zadebiutuje DLC zatytułowane Harrowstorm, stanowiące niejako preludium do wydarzeń rozdziału, które zostanie rozwinięte zaplanowanym na przełom maja i czerwca dodatkiem Greymoor. Rzućcie okiem na załączony poniżej zwiastun.

DLC Harrowstorm to pakiet lochów, który wprowadzi wątek mrocznych sił, które przebudziły się po latach w prowincji Skyrim, a towarzyszyć im będzie nadnaturalna burza śnieżna w Icereach, która zaprowadzi nas do podziemi Unhallowed Grave. Konkretnej daty premiery pakietu jeszcze nie podano, ale możemy zakładać debiut z końcem lutego na PC i na początku marca na konsolach.



Właściwa opowieść rozpocznie się wraz z premierą dodatku Greymoor. Ten zadebiutuje 18 maja na komputerach osobistych, a 2 czerwca na PlayStation 4 i Xboksie One. Wraz z nim otrzymamy dostęp do zachodniej części prowincji Skyrim, nowych wątków fabularnych, mechanik rozgrywki i wydarzeń w świecie gry. Osoby, które zdecydują się na przedpremierowy zakup dodatku, mogą liczyć na liczne cyfrowe dobra, w tym – jak na Bethesdę przystało – zbroję dla konia. Więcej szczegółów pod tym adresem.



Kolejne rozdziały opowieści The Dark Heart of Skyrim zaplanowano kolejno na sierpień i listopad tego roku, ale na tę chwilę nie wiemy o nich nic więcej.

https://www.youtube.com/watch?v=zxapEMaZZIY

