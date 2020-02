News

Jeśli należycie do grona fanów gier platformowych typu metroidvania, to już zapewne zacieracie ręce na myśl o nieodległej premierze Ori And The Will Of The Wisps. Najnowsza produkcja Moon Studios zadebiutuje równocześnie na PC i konsolach już 11 marca, a tymczasem redakcja serwisu GameSpot podzieliła się z nami obszernym, 20-minutowym zapisem rozgrywki. Ten prezentuje zabawę na samym początku tytułu i trzeba przyznać, że wygląda świetnie.



Na załączonym poniżej materiale zobaczycie pomniejsze sekrety, do których dotrą tylko najwytrwalsi; obok tego wymagającą eksplorację; a także zręcznościowe starcia z oponentami, w tym z bossem. Ori And The Will Of The Wisps z pewnością zachwyci nas oprawą wizualną, ale zatrzyma samą rozgrywką, która do najłatwiejszych należeć nie będzie – wątpliwe, by twórcy chcieli obniżyć ustawioną przy okazji poprzedniej odsłony poprzeczkę.



Jak dowiedzieliśmy się niedawno, prace nad Ori And The Will Of The Wisps zostały już zakończone, a twórcy czekają już tylko na oficjalny debiut. Tytuł ukaże się równocześnie na PC Windows 10 i Steam, konsolach Xbox One oraz w katalogu Xbox Game Pass. Zainteresowanych wydaniem kolekcjonerskim tytułu odsyłamy pod ten adres. Czekacie?

https://www.youtube.com/watch?v=Ng1dzoyOD8Y

