Ori and the Will of the Wisps w pełnej gotowości do rynkowego debiutu

Dobra wiadomość dla fanów marki Ori. W najnowszym wpisie na Twitterze Moon Studios pochwaliło się zakończeniem prac nad premierowym wydaniem gry Ori and the Will of the Wisps. Złoty status i nośnik, który powędrował do tłoczni, by tam wraz z graczami oczekiwać rynkowego debiutu, który zaplanowano na 11 marca. Tytuł ukaże się na komputerach osobistych dla Windows 10 i Steam oraz konsolach Xbox One i już od pierwszego dnia pojawi się w katalogu Xbox Game Pass. Oczywiście ekipa nie omieszkała zachęcić fanów do zakupu specjalnego wydania kolekcjonerskiego.



Ori and the Will of the Wisps Collector's Edition wyceniono na niespełna 50 dolarów (ok. 200 PLN) i wygląda na to, że będzie dystrybuowane wyłącznie dla wydania na konsole. W eleganckim pudełku znajdziemy nośnik z grą zamknięty w steelbooku, płytę CD z utworami ze ścieżki dźwiękowej, dodatkowy kod na cyfrowy soundtrack i album z grafikami z Ori and the Will of the Wisps.



Ori and the Will of the Wisps to ujęta w bajkowej, przyjemnej dla oka oprawie wizualnej platformówka. Tytuł wpisuje się w ramy gatunku metroidvania i charakteryzuje stosunkowo wymagającym, zręcznościowym modelem rozgrywki. Twórcy postanowili rozwinąć mechaniki wydanego w 2015 roku Ori and the Blind Forest, wprowadzając tzw. Spirit Shards – specjalne pasywne lub aktywne bonusy, które poszerzą gamę dostępnych umiejętności.

