News

LM ,

Jeszcze w tym roku mająca już przeszło 15 lat na karku gra World of Warcraft doczeka się swojego ósmego pełnoprawnego rozszerzenia – Shadowlands. Jednak nawet teraz wielu fanów z nostalgią powraca do poprzednich dodatków, a w szczególności do jednego z najlepiej ocenianych Wrath of Lich King. Rozszerzenie z 2008 roku trafiło na rynek w dobie wielkiej popularności WoW-a, jednocześnie bezpośrednio łącząc MMORPG-a z wydanym na początku XXI wieku RTS-em Warcraft 3. Grupa oddanych fanów gier Blizzarda postanowiła wziąć na warsztat epilog wspomnianego dodatku, a efekty ich pracy możecie zobaczyć na załączonym do wiadomości materiale.



Przygotowanie scenki zajęło fanom ponad 5 miesięcy, podczas których przeznaczyli na produkcję wideo ponad 1000 godzin. Wszystko dla uhonorowania ich zdaniem najlepszego dodatku do World of Warcraft i postaci Arthasa. Oczywiście z tronu Króla Lisza strącił go Bolvar Fordragon, który pojawi się także w nadchodzącym rozszerzeniu Shadowlands. Jednak już teraz wiemy, że jego dni na tronie są policzone. Jak Wam się podoba odświeżony epilog? Które z rozszerzeń do WoW-a podobało Wam się najbardziej?



Przy okazji warto wspomnieć, że Blizzard uruchomił niedawno zapisy do zamkniętych testów beta dodatku Shadowlands. Zainteresowanych odsyłamy pod ten adres.



World of Warcraft dostępne jest wyłącznie na PC od 2004 roku.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=8MUc-rQD8j0&feature=emb_title

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl