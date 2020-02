News

Jeśli należycie do grona miłośników gry World of Warcraft i z niecierpliwością wyczekujecie premiery zapowiedzianego jeszcze podczas ubiegłorocznego Blizzconu rozszerzenia Shadowlands, to mamy ważne informacje. Nie dalej jak wczoraj wprowadzono aktualizację strony wsparcia WoW-a, która w kontekście wspomnianego rozszerzenia odsyła graczy bezpośrednio do zbliżających się, zamkniętych testów beta. Blizzard nie ujawnił harmonogramu ani daty rozpoczęcia bety, a jedyne co mogą obecnie zrobić zainteresowani, to wejście pod ten adres i wpisanie się na listę oczekującym. Oczywiście sam zapis nie gwarantuje udziału w testach, ale daje na to szansę.



Akcja World of Warcraft Shadowlands rozgrywa się po pokonaniu Króla Lisza przez Sylvanas, która dodatkowo niszczy barierę oddzielającą tytułową Krainę Cieni od świata śmiertelników. Całość skupia się przede wszystkim na wzbogaceniu WoW-a o nową zawartość i nie oferuje rewolucyjnych zmian w mechanice. Tym samym otrzymujemy cztery nowe strefy do eksploracji - Revendreth, Ardenweald, Maldrauxxus, Bastion; nowe elementy wyposażenia; a także umiejętności powiązane z rozmaitymi stronnictwami Krainy Cieni.



Shadowlands trafi do World of Warcraft jeszcze w tym roku. Jeśli Blizzard podtrzyma harmonogram, to powinniśmy otrzymać dodatek w okolicach sierpnia. WoW dostępny jest wyłącznie na PC.

https://www.youtube.com/watch?v=s4gBChg6AII

