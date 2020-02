Electronic Arts postanawia ograniczyć swoją obecność na Game Developers Conference

News

Maria Wawrzyniak ,

Electronic Arts dołączyło do nieustannie powiększającego się grona firm decydujących się na ograniczenie swojego udziału w tegorocznej edycji Game Developers Conference lub całkowicie z niego rezygnujących. Informacja pojawiła się w poście jednego z pracowników koncernu, Alexa Sherera, na portalu LinkedIn. Oczywiście, przyczyną podjęcia takiej, a nie innej decyzji, jest po raz kolejny zagrożenie spowodowane przez koronawirusa COVID-19. Co więcej, Electronic Arts ostrzega swoich pracowników i odradza im wyjazdu do San Francisco na wspomnianą konferencję. Lista firm, których na tegorocznym GDC zabraknie rośnie – wczoraj informowaliśmy Was o decyzji Kojima Productions, a wcześniej dowiedzieliśmy się jeszcze, że podczas wydarzenia zabraknie japońskiego giganta Sony. W ślad ostatniego koncernu poszły również firmy Facebook i Oculus.

Właśnie otrzymaliśmy wiadomość od firmy, że Electronic Arts postanowiło ograniczyć obecność na GDC. Nasz udział w oficjalnych wydarzeniach został odwołany, a wszystkim pracownikom EA doradzono, by nie jechali do San Francisco na konferencę – czytamy we wspomnianym wpisie.

