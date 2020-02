News

Jeśli lubujecie się w grach od japońskich deweloperów, to w najnowszej promocji na PlayStation Store znajdziecie coś dla siebie. Nioh, Darks Souls 3 i Tekken 7 na PlayStation 4 za grosze.

Zaledwie kilka dni temu wspominaliśmy o najnowszej promocji w cyfrowym sklepie PlayStation, a tymczasem Sony postanowiło podbić stawkę kolejną ofertą – tym razem skierowaną bezpośrednio do wszystkich, którym szczególnie bliskie są tytuły z Kraju Kwitnącej Wiśni. W najnowszej promocji „Popularne w Japonii’ znajdziecie przeszło setkę produkcji i nawet jeśli tytuły większości z nich niewiele Wam mówią, to da się wyłowić kilka perełek w okazyjnych cenach. Szczególnie jeśli planowaliście nadrobić zaległości przed premierą Resident Evil 3 Remake czy Nioh 2. Wszystkie szczegóły oferty znajdziecie pod tym adresem, a tymczasem rzućcie okiem na nasze propozycje. Promocja trwa do 7 marca.

Promocja Popularne w Japonii na PlayStation Store

Monster Hunter World – 59 PLN;

– 59 PLN; Kingdom Hearts 3 – 86,70 PLN;

– 86,70 PLN; Tekken 7 – 39 PLN;

– 39 PLN; Dark Souls 3 – 39 PLN;

– 39 PLN; Resident Evil – 21 PLN;

– 21 PLN; Resident Evil 2 – 79 PLN;

– 79 PLN; Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom – 39 PLN;

– 39 PLN; Nioh – 39 PLN;

– 39 PLN; Nioh Complete Edition – 59 PLN;

– 59 PLN; Persona 5 – 58 PLN;

– 58 PLN; Dragon Ball FighterZ – 72,25 PLN;

– 72,25 PLN; NieR: Automata Game of the YoRHa Edition – 84,50 PLN.

https://www.youtube.com/watch?v=cWBwFhUv1-8

