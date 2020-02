News

Sony ruszyło z kolejną promocją skierowaną do posiadaczy PlayStation 4, a w niej m.in. Wiedźmin 3, nowe Assassin’s Creed i Star Wars Jedi: Fallen Order. Poznaj szczegóły.

Włodarze PlayStation Store wystartowali z kolejną promocją na gry i dodatki dedykowane konsolom PlayStation 4. Oferta zatytułowana Najważniejsze wybory obejmuje jedynie kilkadziesiąt pozycji, ale i tak fani elektronicznej rozrywki mają w czym wybierać. Na liście pojawiło się kilka nowszych pozycji oraz konsolowe bestsellery – pełną ofertę znajdziecie pod tym adresem, a tymczasem rzućcie okiem na nasze propozycje. Promocja trwa do 5 marca.

Promocja Najważniejsze wybory w PlayStation Store

Star Wars Jedi: Fallen Order – 189 PLN;

– 189 PLN; Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition – 145 PLN;

– 145 PLN; Need for Speed: Heat – 145 PLN;

– 145 PLN; Assassin's Creed Odyssey – 113 PLN;

– 113 PLN; Assassin's Creed Origins – 79 PLN;

– 79 PLN; Wiedźmin 3: Dziki Gon – Edycja Gry Roku – 59 PLN;

– 59 PLN; Sid Meier's Civilization VI – 124 PLN;

– 124 PLN; A Way Out – 59 PLN;

– 59 PLN; No Man’s Sky – 76,05 PLN

– 76,05 PLN Detroit: Become Human Cyfrowa Edycja Specjalna – 54 PLN.

Przy okazji przypominamy, że na subskrybentów usługi PlayStation Plus w lutowej ofercie czeka obszerna paczka gier — BioShock, BioShock 2, BioShock Inifnite, The Sims 4 oraz Firewall Zero Hour.

