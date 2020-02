News

Jeśli na kolejnej fali popularności uniwersum Andrzeja Sapkowskiego zdecydowaliście się ponownie powrócić do wydanego w 2015 roku Wiedźmina 3, to mamy dobrą wiadomość. Twórca uznanej wśród graczy modyfikacji The Witcher 3 HD Reworked Project, HalkHogan, podzielił się z nami kolejnym zwiastunem nadchodzącej, zapowiedzianej jeszcze w minionym roku wersji moda. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że opatrzona numerem 11.0 wersja modyfikacji zadebiutuje na serwerach NexusMods dokładnie 12 marca.



Już miesiące temu modder zapowiedział gruntowne odświeżenie rozmaitych tekstur, które pojawiły się wraz z debiutem obszernego rozszerzenia Krew i wino. Okazuje się jednak, że wraz z nimi otrzymamy także masę poprawek dla pozostałych regionów świata. Przypomnijmy, że twórca postawił sobie za cel wprowadzenie do wiedźmińskiego świata wysokiej jakości tekstur, jednocześnie utrzymując wydajność oryginalnego buildu możliwie nienaruszoną. Całość obejmuje już tysiące poprawek dla otoczenia, terenu, budynków czy roślinności. Rzućcie okiem na prezentację najnowszej wersji.



Projekt powstaje z myślą o pecetowej wersji gry Wiedźmin 3: Dziki Gon z dodatkami Serca z kamienia oraz Krew i wino od studia CD Projekt RED. Zainteresowanych odsyłamy pod ten adres, gdzie znajdą najnowszy, opublikowany w sierpniu build. Przy okazji możecie rzucić okiem na przygotowane przez nas zestawienie najciekawszych wiedźmińskich modów.

https://www.youtube.com/watch?v=pF-f1Zl3pCk&feature=emb_title

