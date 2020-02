Gracze przemierzyli w Dying Light 2,2 miliarda mil i zabili 36 miliardów zombie

News

Maria Wawrzyniak ,

Kilka dni temu pisaliśmy o nowej aktualizacji do gry Dying Light, wraz z którą twórcy usunęli sporo błędów, a także wprowadzili dodatkowe wydarzenia i elementy uzbrojenia. Do tego wszystkiego doszedł jeszcze nowy poziom trudności, pozwalający na całkowite skupienie się na historii. To jednak nie wszystko, bowiem niedawno produkcja studia Techland świętowała również swoje piąte urodziny. Z tej okazji deweloperzy opublikowali stosunkowo krótki filmik podsumowujący dotychczasowe osiągnięcia – zarówno samej gry, jak i jej społeczności. Prócz pięciu lat regularnego wydawania nowej zawartości oraz licznych crossover’ów, Dying Light przekonało do siebie aż 18 milionów użytkowników. Najciekawszymi informacjami okazały się jednak bardziej nietypowe statystyki – twórcy zdradzili, że łącznie gracze w Dying Light przemierzyli już 2,2 miliarda mil, a także zabili 36 miliardów zombie. I chociaż na pierwszy rzut oka taki wynik wydaje się być niemożliwy, po wykonaniu stosownych obliczeń wychodzi, że przeciętnie jeden gracz zabił 2000 zombiaków.

https://youtu.be/_yMV1i5ZnvY

Pozostaje więc pogratulować deweloperom sukcesu oraz świetnej komunikacji ze swoją społecznością i mocno trzymać kciuki za Dying Light 2 – sequel wprawdzie na pewno nie ukaże się tej wiosny, a data premiery została przesunięta na czas nieokreślony, tak jesteśmy pewni, że gdy już gra wyjdzie, dostaniemy solidną produkcję. Przypomnijmy na koniec, że Dying Light zadebiutowało 27 stycznia 2015 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.

