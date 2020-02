News

LM ,

Jeśli zainteresowała Was zapowiedź najnowszej gry studia Techland – Dying Light 2 – i przymierzaliście się do ogrania pierwszej odsłony, ale niezbyt lubicie dostawać baty, to mamy dobrą wiadomość. Twórcy wypuścili kolejną paczkę aktualizacji do Dying Light. Wraz z nią z tytułu usunięto szereg pomniejszych błędów, wprowadzono dodatkowe stroje i wydarzenia w świecie gry oraz elementy uzbrojenia. Co jednak równie ważne, Dying Light otrzymało także najłatwiejszy poziom trudności z możliwych – Story Mode.



Zgodnie z informacjami towarzyszącymi aktualizacji, tryb fabularny pozwoli na zabawę w bardzo bezpiecznych warunkach. Twórcy zadbali, by wszelkie akcesoria lecznicze były podwójnie skuteczne, a dodatkowo zwiększyli obrażenia zadawane przez gracza o nawet 100%. Jednocześnie nasi oponenci będą zadawać niższe obrażenia, trudniej będzie nas zabić, a faza dnia będzie znacznie dłuższa niż postapokaliptyczne noce.



Przy okazji warto wspomnieć, że zgodnie z ostatnimi zapowiedziami Techlandu Dying Light 2 nie ukaże się tej wiosny – datę premiery przesunięto na czas nieokreślony, ale zakładamy, że gra i tak trafi na rynek jeszcze w tym roku. Na pocieszenie możecie sięgnąć po bezpłatny tryb battle royale w świecie Dying Light – Bad Blood.



Dying Light zadebiutowało w styczniu 2015 roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

https://www.youtube.com/watch?v=6C9NFL6j44c

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl