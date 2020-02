THQ Nordic posiada 26 zespołów pracujących nad 96 grami (z których 52 zostały ujawnione)

News

Maria Wawrzyniak ,

Embracer Group, znany obecnie jako THQ Nordic, to naprawdę spory koncern zrzeszający najróżniejszych producentów gier, który przez ostatnie cztery lata regularnie wykupywał studia deweloperskie i prawa do marek. Wśród tych pierwszych znajdziemy między innymi takie zespoły, jak Koch Media, Warhorse Studios czy Saber Interactive. Co ciekawe, firma niedawno opublikowała nowy raport finansowy, w którym pojawiła się dość ciekawa informacja – THQ Nordic obecnie posiada 26 zespołów pracujących łącznie nad 96 grami, z czego tylko 52 zostały ujawnione. Prócz raportu ukazała się również prezentacja z nadchodzącymi premierami (oraz podziałem na studia odpowiadające za dane projekty), w której zawarto takie szczegóły, jak chociażby fakt, że nad niezapowiedzianymi tytułami zajmują się między innymi 4A Games oraz Coffee Stain. Teraz pozostaje więc cierpliwie czekać na zapowiedzi.

