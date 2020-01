Dying Light: Bad Blood za darmo dla każdego właściciela podstawowej wersji

News

“W dowód uznania dla wspaniałej społeczności Dying Light z przyjemnością proponujemy darmowy egzemplarz Dying Light: Bad Blood każdemu ocalonemu z Harran” – przekazała firma Techland. W ten sposób polski producent rozpoczął świętowanie piątej rocznicy premiery Dying Light, która przypada właśnie dziś, 28 stycznia. Dyrektor wykonawczy Techlandu Paweł Marchewka wykorzystał tę okazję, by podziękować fanom i zapewnić ich o dalszym wspieraniu gry.

- Choć ciężko pracujemy nad Dying Light 2, nasze wsparcie dla oryginalnego Dying Lighta nie ustanie. Nie ma dla nas nic bardziej wartościowego od pozytywnej reakcji naszych fanów. To daje nam perspektywę i napędza do dalszego działania. Cały zespół składa za to wyrazy podziękowania – przekazał Marchewka.

Bad Blood to sieciowy tryb oferujący zabawę w 12-osobowym gronie. “Walcz o przetrwanie na zainfekowanym przez zombie obszarze… albo stwórz drużynę i walczcie ramię w ramię. Awansuj, niszcząc gniazda zombie i szukaj nowych broni. Wykorzystaj parkour, aby zyskać przewagę nad przeciwnikami. Pamiętaj: zwycięzca może być tylko jeden” – brzmi oficjalny opis.

Według ostatnich informacji, w Dying Light zagrało 17 milionów ludzi.

