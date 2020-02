Tech

Twórca Mortal Kombat, Ed Boon, postanowił uruchomić za pośrednictwem Twittera drobną ankietę, w której szukał odpowiedzi na pytanie, który z czynników jest dla graczy podczas podejmowania decyzji o zakupie konsoli. Okazuje się, że użytkowcy serwisu nie zawiedli i ponad 50 tysięcy z nich wzięło udział w badaniu, a z ich odpowiedzi można wysunąć jasny wniosek – to cena zadecyduje o popularności poszczególnych konsol. Takiej odpowiedzi udzieliło ponad 37% głosujących. Równie interesujący jest fakt, że na drugim miejscu z 30% głosów uplasowała się kompatybilność wsteczna. Lepsza oprawa wizualna czy biblioteka ekskluzywnych gier nie doczołgały się nawet do 20% w przywołanym zestawieniu.



Oczywiście nie jest oficjalna ankieta, która pozwoliłaby przebadać ściśle określoną grupę, ale możemy zakładać, że obserwatorzy konta Boona to w większości gracze, a co za tym idzie – cel biznesowy zarówno Sony, jak i Microsoftu. Wygląda na to, że fani elektroniczne rozrywki chętnie przyjmą wszelkie nowinki, ale nie są gotowi specjalnie za nie dopłacać czy traktować zakupu jako większej inwestycji. Ostatecznie może wygrać urządzenie, którego cena będzie atrakcyjniejsza. Być może dlatego producenci sprzętu zwlekają z podaniem konkretów.



Zgadzacie się z wynikami, a może jesteście gotowi wyłożyć większą kwotę, by załapać się na bilet do przyszłości elektronicznej rozgrywki?



Konsole PlayStation 5 i Xbox Series X trafią na rynek jeszcze w tym roku.

https://twitter.com/noobde/status/1229848242638245888

