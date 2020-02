News

Kolejna porcja ciekawostek dla fanów sandboksowego błąkania się w proceduralnie generowanym kosmosie. Nie dalej jak wczoraj na serwerach Steam pojawiła się kolejna eksperymentalna wersja No Man’s Sky, co też na platformie Valve studio obwieściło Hello Games. Okazuje się jednak, że ekipa postanowiła przemilczeć jedną istotną ciekawostkę – wraz z nadchodzącą aktualizacją gry mogą się w niej pojawić organiczne, czytaj żyjące statki. Te błyskawicznie odkryto po przełączeniu się na betę tytułu i trzeba przyznać, że robią wrażenie. Rzućcie okiem na załączoną do wiadomości grafikę, a także relację użytkownika Twittera.



Wracając do samej testowej łatki, to jej głównym celem jest przede wszystkim wyeliminowanie masy rozmaitych błędów, które raportowali gracze i lista poprawek jest dosyć długa. Jednak wygląda na to, że Hello Games postanowiło przy okazji wprowadzić coś nowego do swojej gry. Cóż, odbudowywanie pozytywnego wizerunku wymaga szczodrych gestów.



Nie wiadomo, kiedy żyjące statki pojawią się na oficjalnych serwerach No Man’s Sky, ale zapewne już wkrótce twórcy uraczą nas ich zapowiedzią. Tytuł pierwotnie ukazał się w 2016 roku na PC i PlayStation 4, a po niemal dwóch latach na listę platform wpisano także Xboksa One.

https://twitter.com/ProceduralTRV/status/1229848560549744645

