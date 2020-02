News

Jeszcze na początku stycznia Rockstar Games zadecydowało o wycofaniu z oferty cyfrowej dystrybucji platformy Steam gry Grand Theft Auto IV. Akcji nie poprzedzono żadnym oficjalnym komunikatem, co pozwalało spekulować nad zmianami polityki studia i większym nacisku na Rockstar Launcher, ale szybko poznaliśmy powody takiego działania. Okazuje się, że wszystkiemu winne było Games for Windows Live, które od dawna nie działało i nastręczało tylko dodatkowych problemów.



Dziś wiemy, że GTA 4 wraca na Steam w jednym kompletnym wydaniu Grand Theft Auto 4: Complete Edition. Te jednak okrojono z modułu sieciowego i rankingów. Warto podkreślić, że w dniu zaplanowanej na 19 marca premiery kompletnego wydania z oferty Steam na dobre zniknie GTA 4 oraz Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City. Przy okazji warto wspomnieć, że takie stacje radiowe jak RamJam FM, Self-Actualization FM czy Vice City FM mogą być czasowo niedostępne.



Co równie ważne, wszyscy posiadacze GTA 4 i Episodes from Liberty City otrzymają stosowną aktualizację biblioteki do Grand Theft Auto 4: Complete Edition. Tymczasem posiadacze fizycznego wydania będą mogli zaktualizować grę do kompletnego wydania za pomocą swojego klucza licencyjnego. Nowe wydanie będzie w pełni kompatybilne z wcześniejszymi stanami zapisu rozgrywki. Nie znany jest natomiast los fanowskich modyfikacji.

https://www.youtube.com/watch?v=M80K51DosFo