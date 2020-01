Steam nie oferuje już możliwości zakupu Grand Theft Auto IV

News

Jeśli w ostatnim czasie rozważaliście zakup gry Grand Theft Auto IV na platformie Steam, ale z jakiegoś powodu postanowiliście odłożyć go w czasie, to może się okazać, że nie będzie już kolejnych okazji. Od wczoraj, bez żadnego oficjalnego komunikatu ze strony dewelopera lub wydawcy, GTA IV zniknęło z oferty Steam. Tytuł wciąż ma dedykowaną witrynę w sklepie, ale opcję zakupu wyłączono dla wszystkich dostępnych wcześniej edycji. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że chociaż samo GTA IV jest niedostępne, to użytkownicy Steam wciąż mogą nabyć pakiet DLC do gry — Episodes from Liberty City.



Jednym z powodów takiego stanu rzeczy może być wygaśnięcie umów licencyjnych, ale zapewne pamiętacie, iż w takiej sytuacji Rockstar zwyczajnie usunął wycinek ścieżki dźwiękowej z gry, bez wycofywania jej z obiegu. Tym samym może się okazać, że producent zamierza powoli wycofywać się z dystrybucji na zewnętrznych platformach na rzecz własnej. O tym przekonamy się jednak dopiero, gdy Rockstar Games oficjalnie odniesie się do omawianych tu doniesień.



Grand Theft Auto IV ukazało się w kwietniu 2008 roku na PlayStation 3 i Xboksie 360, a w grudniu tego samego roku doczekało się także wydania na PC.

